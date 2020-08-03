РИАМО - 3 авг. Возгорание административного здания произошло в понедельник в Москве по адресу: Новый Арбат, дом 21, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

По прибытию пожарных расчетов на место ЧП, происходило загорание мебели и оборудования на первом этаже на общей площади около 50 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 08:41 пожар был локализован», - говорится в сообщении.

В ходе работ по ликвидации пожара из здания был спасен один человек. Информации о пострадавших не поступало.

По открытым источникам Сети, по этому адресу расположен бизнес-центр «Обновление Арбата».