РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают 16-летнего подростка, пропавшего в округе более трех суток назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают 16-летнего Никиту Жукова, проживающего на улице Тепличной, который в вечернее время 30 июля ушел гулять вместе со своим знакомым и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Был одет: черная футболка с надписью «Рыночные отношения», спортивные штаны (джогеры) темно-синего цвета, бежевые кроссовки, черный рюкзак», - говорится в сообщении.

На вид ему 15-16 лет. Он худощавого телосложения, ростом около 173 сантиметров, длинными волосами (каре) темно-русого цвета, серо-голубыми глазами. У него имеется шрам на правой ноге ниже колена.

«Всех лиц, располагающих информацией, просим обращаться по телефонам: 8(496)752-71-00 (Дежурная часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску) и 8(496)763-02-63 (Дежурная часть УМВД России по Подольску), а также 112»,- заключается в материале.