РИАМО - 3 авг. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в деревне Новое Солнечногорска, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«В 16:14 от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.



Силами УВД города Солнечногорск выставлена охрана. Изъятие и уничтожение запланировано на 3 августа.