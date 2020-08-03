РИАМО - 3 авг. В Москве выздоровели еще 842 пациента с коронавирусом, число выздоровевших продолжает расти, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 842 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184», - сказала Ракова.

Перед выпиской выздоровевшие проходят обследования и получают соответствующие рекомендации.

Они могут стать донорами плазмы. Для этого человек должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, переболеть коронавирусной инфекцией, не иметь хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также выздоровевшие могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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