РИАМО - 3 авг. Более 240 бахчевых развалов начали свою работу в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше всего торговых точек в этом году появилось в Южном и Юго-Восточном административных округах столицы. С начала августа и до октября там будут работать более 40 бахчевых развалов», - говорится в сообщении.

На всех площадках бахчевых развалов есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Продавцов к работе допускают только при наличии медицинской книжки. Более того, каждая партия арбузов и дынь проходит исследования, в процессе которого проверяют уровень содержания микроэлементов.

Арбузы и дыни в этом году пришли в столицу из Краснодарского края, Ростовской области, Астраханской области, Волгоградской области и Республики Дагестан.