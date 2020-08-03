РИАМО - 3 авг. В Коммунарке возобновились работу по благоустройству улицы Александры Монаховой после их приостановки во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В расположенном рядом жилом комплексе проживают около восьми тысяч человек. Он находится в шести километрах от МКАД и в 15 минутах ходьбы от станции метро «Бунинская аллея». Это удобное и тихое место, но с момента сдачи в эксплуатацию здесь не проводилось ремонтных работ. При составлении проекта благоустройства учитывались пожелания местных жителей, которые были высказаны на встречах в администрации поселения Сосенского», - говорится в сообщении.

По проекту в порядок приведут проезд протяженностью 1,1 километра, соединяющий улицы Александры Монаховой и Академика Семенова и огибает жилой комплекс. Общая площадь территории благоустройства — 3,35 гектара.

В рамках благоустройства будет расширена проезжая часть до 7,5 метров. Будет уложен новый асфальтобетон в два слоя. Появятся пешеходные переходы с контрастным освещением. Также появится более 40 парковочных мест на площади 1060 квадратных метров и новая крытая остановка для пассажиров городского транспорта. Кроме того, под землю спрячут 700 метров кабельных линий, а также заменят 24 старых фонаря и установят семь дополнительных.