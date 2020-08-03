РИАМО - 3 авг. Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ, которому 5 августа исполнится пять лет, подготовил праздничную программу для посетителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приглашаем взрослых и детей отпраздновать пятилетие одного из крупнейших океанографических центров мира. Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 9 августа. Гостей ждут бесплатные мастер-классы, тематическая фотовыставка, показ фильма об акулах и открытая встреча с его создателями. А посетители экспозиции «Аквариум» смогут увидеть нашего нового обитателя — пантерного хамелеона. Вход на экспозицию по билетам», — говорится в сообщении.

Все праздничные дни с 12:00 до 17:00 посетителей будут встречать аниматоры в костюмах морских жителей.

Более того, с 5 по 9 августа дети до пяти лет включительно смогут посетить экспозицию «Аквариум» бесплатно, а все посетители экспозиции «Аквариум» без исключения получат специальные подарки в виде мягких игрушек, книг о морских обитателях, познавательных настольных игр, часов, кружек и других сувениров с символикой центра.

Также в праздничные дни будут проходить показательные кормления и открытые тренировки азиатских выдр, байкальских нерп, тигровых песчаных акул, скатов, пираний, арапайм и осьминога.