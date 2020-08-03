РИАМО - 3 авг. Центровой Томас Робинсон покидает баскетбольные «Химки», он стал членом команды в середине сезона-2019/20, подменил травмированного Джереми Эванса и неплохо проявил себя, пишет в понедельник газета «Известия».

Клуб «Химки» уже достиг соглашения с игроком «Баварии» Грегом Монро.

«Ти Роб (Томас Робинсон - ред.) набрал 10 очков в важнейшем матче регулярного сезона Евролиги с «Фенербахче» (пять из пяти — двухочковых) и стал одним из героев домашней встречи с «Автодором» в Единой лиге», - отмечается в публикации.

После каникул «Химки» обновят переднюю линию. Команду покинут Джереми Эванс и Петр Губанов. К ним присоединятся Энтони Гилл и Томас Робинсон.

В сезоне-2019/20 Монро играл в «Баварии». За 28 игр он показал средние показатели 12,9 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи за игру.

Перед этим он девять лет выступал в NBA в составе «Детройта», «Милуоки», «Финикса», «Бостона», «Торонто» и «Филадельфии».