РИАМО - 3 авг. В Москве на Тверской улице начали замену асфальта, покрытие меняют на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке перекроют. Его протяженность - 1,3 километра.

«В связи с этим просим водителей быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты в центральную часть города с учетом действующих ограничений», - говорится в сообщении.

При проведении ремонтных работ на Тверской улице, как и четыре года назад, будет применяться технология бесшовной укладки асфальта «единым ковром». Замену дорожного покрытия проведут одновременно на всей ширине проезжей части.

Эта технология позволяет существенно сократить время проведения работ. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

Ремонт закончат до полуночи 4 августа.