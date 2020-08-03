РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. На городском детском стадионе прошла первая игра турнира по мини-футболу среди ветеранов, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

«Соревнования открыли матчи команд из Щелкова, Королева и Фрязина. Игры будут продолжаться до середины сентября. Победитель определится по максимальному количеству очков», - говорится в сообщении.

Как отметили участники, за время пандемии все игроки соскучились по футболу и по простому общению. Поэтому рады вернуться к активной жизни и бороться за победу в долгожданном турнире.