РИАМО - 3 авг. Здание Биологического музея имени К. А. Тимирязева, который расположен в бывшей усадьбе Петра Щукина, отреставрируют, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бывшая усадьба Петра Щукина — яркий образец неорусского, или, как его еще называют, псевдорусского, стиля. Он основан на традициях древнего зодчества и народного искусства. Несмотря на то что проекты домов в разное время делали разные архитекторы, оба строения напоминают сказочные терема. Кстати, их связывает тайный подземный переход. Его, а еще ограду с парадным воротами бывшей усадьбы также отреставрируют», — рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Усадебный комплекс состоит из нескольких кирпичных домов, которые возвели в неорусском стиле в конце XIX — начале XX века. С 1895 года его открыли для свободного посещения.

Условно комплекс поделен на старый дом и новый. Старый дом - это двухэтажное прямоугольное здание с шатровыми черепичными крышами и кокошниками. Первый этаж отделан бриллиантовым рустом. Фасады украшены изразцами, лепниной и кирпичными арочными нишами.

Новый дом - музей представляет собой двухэтажное здание с ризалитами, башенками, шатровыми крышами с гребешками. Оно богато украшено лепниной и декоративными элементами.