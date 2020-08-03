РИАМО - 3 авг. В 10 офисах «Мои Документы» заработали диагностические комплексы, в которых можно пройти бесплатную преддиагностику состояния организма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во время преддиагностики посетителям определят состав тела, проверят уровень насыщения крови кислородом, сделают анализ выдыхаемого воздуха, измерят артериальное давление и пульс. Такая диагностика не займет много времени, предварительная запись не нужна.

«Мы запускаем два новых пилотных проекта на базе центров госуслуг. Первый проект — современные диагностические комплексы, которые позволяют достаточно быстро в автоматическом режиме измерить основные показатели состояния здоровья. Комплексы будут работать в 10 офисах «Мои документы». Второй проект — это роботы-диагносты, которые позволяют дистанционно измерить показатели здоровья и на основании искусственного интеллекта дать москвичам рекомендации по ведению здорового образа жизни. Они появятся в трех флагманских центрах госуслуг», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках второго проекта робот-диагност поможет измерить температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови и объем легких человека. Он также может узнать возраст, рост и вес. Такие роботы установлены в главных офисах в Центральном, Юго-западном и Южном административных округах столицы.

По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма.