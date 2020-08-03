РИАМО - 3 авг. В городском округе Домодедово задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков и культивировании наркосодержащих растений, признаки этой деятельности обнаружили после пожара, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники экстренных служб при ликвидации пожара в частном доме в селе Никитское нашли растения, по внешним признакам схожие с коноплей. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

«Прибыв по указанному адресу, полицейскими на территории участка был обнаружен и опрошен ранее судимый 32-летний житель города Москвы. Мужчина пояснил, что в доме создал лабораторию для выращивания наркосодержащих растений», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Для этого он приобрел каркасные термобоксы, горшки для высадки растений, зерна конопли, специальное оборудование для освещения и капельного полива, удобрения для повышения урожайности и вентиляторы.

«В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили и изъяли 25 горшков с коноплей и пакет с марихуаной, что подтверждается химическим исследованием. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения техники пожарной безопасности», – добавила Петрова.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.