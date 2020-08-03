РИАМО - 3 авг. В столице начался прием заявок на общегородской конкурс «Маршруты по Москве», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве стартовал общегородской конкурс «Маршруты по Москве», который организовал столичный Комитет по туризму при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Он стал продолжением серии мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня гида», - говорится в сообщении.

Оставить заявку и стать участником конкурса может любой желающий. Для этого в период с 3 по 21 августа на сайте конкурса нужно заполнить специальную форму и отправить свой маршрут.

По итогам конкурса определят лучшие туристские маршруты в округах и районах столицы. Всего будет 15 победителей: 12 выберет жюри, еще трех определит открытое онлайн-голосование.

Итоги конкурса будут подведены 3 сентября. Все финалисты получат призы от Мостуризма, комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Победители смогут посетить обзорную экскурсию по столице на двухэтажном автобусе, посетить смотровую площадку Panorama 360, прокатиться по Москве-реке на яхте, увидеть город из кабины Московской канатной дороги, а также отправиться на экскурсию по гостинице «Националь» и получить сувениры от Музея Москвы.