РИАМО - 3 авг. В столице скончалось еще 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

За все время пандемии скончались 4498 человек.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечение», - говорится в сообщении.

Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 АВГУСТА

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.