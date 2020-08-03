РИАМО - 3 авг. В столице скончалось еще 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, говорится в сообщении оперштаба Москвы.
За все время пандемии скончались 4498 человек.
«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечение», - говорится в сообщении.
Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом.
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3 АВГУСТА
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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