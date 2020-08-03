РИАМО - 3 авг. В Москве и Московской области в понедельник ожидается теплая погода без дождя, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов тепла, в Подмосковье столбик термометра будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла», - говорится в сообщении.

Западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 50%.