РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. За минувшие сутки в Люберцах выявили четыре случая коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 140 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
157 случаев заражения коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
«В Люберцах выявили за сутки четыре случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 140 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировали 346 случаев заражения.
В Московской области за весь период эпидемии выявлено 63 755 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 113 человек. Выздоровели и выписались 47 027 человек.
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Текстовая трансляция
2 АВГУСТА
- В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев Covid‑19.
- В Москве за прошедшую неделю от коронавируса выздоровели на 37% больше пациентов, чем в позапрошлую. Также на 18,7% сократилось число коек, занятых коронавирусными больными.
- Четыре пациента с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии умерли 1113 человек пациентов.
- В Московской области за прошедшие сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 63,7 тысячи.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.
- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.
- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента
- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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