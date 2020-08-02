РИАМО - 2 авг. В Московской области за прошедшие сутки в 21 округе не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

Не выявили случаев коронавируса в Бронницах, Власихе, Дзержинском, Звездном городке, Коломенском округе, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, в Орехово-Зуевском округе, Пущине, Рошале (входит в городской округ Шатура), Рузском округе, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шатуре и Шаховской.

За последние сутки выявили 157 случаев заражения: в Долгопрудном, Дубне, Клину, Котельниках, Краснознаменске, Лобне, Луховицах, Серпухове, Солнечногорске, Химках, Электрогорске и Электростали – по одному случаю, в Богородском, Дмитровском и Можайском округах, Павловском Посаде и Егорьевске – по два, в Волоколамске, Домодедове, Зарайске, Ивантеевке, Истре, Красногорске, Мытищах и Протвине – по три, в Жуковском, Люберцах и Талдоме – по четыре.

Также в Воскресенском и Ленинском округах, Ступине и Щелкове – по пять, в Реутове – шесть, в Подольске и Пушкинском округе – по семь, в Балашихе, Королеве и Раменском – по восемь, в Кашире – девять, в Сергиево-Посадском округе – 12, в Одинцовском округе – 14.

За весь период эпидемии в регионе выявили 63 755 случаев заражения Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев Covid‑19.

- В Москве за прошедшую неделю от коронавируса выздоровели на 37% больше пациентов, чем в позапрошлую. Также на 18,7% сократилось число коек, занятых коронавирусными больными.

- Четыре пациента с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии умерли 1113 человек пациентов.

- В Московской области за прошедшие сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 63,7 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим такой бурный рост (числа зараженных – ред.)? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.

- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.