РИАМО - 2 авг. В Московской области за прошедшие сутки в 21 округе не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.
Не выявили случаев коронавируса в Бронницах, Власихе, Дзержинском, Звездном городке, Коломенском округе, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, в Орехово-Зуевском округе, Пущине, Рошале (входит в городской округ Шатура), Рузском округе, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шатуре и Шаховской.
За последние сутки выявили 157 случаев заражения: в Долгопрудном, Дубне, Клину, Котельниках, Краснознаменске, Лобне, Луховицах, Серпухове, Солнечногорске, Химках, Электрогорске и Электростали – по одному случаю, в Богородском, Дмитровском и Можайском округах, Павловском Посаде и Егорьевске – по два, в Волоколамске, Домодедове, Зарайске, Ивантеевке, Истре, Красногорске, Мытищах и Протвине – по три, в Жуковском, Люберцах и Талдоме – по четыре.
Также в Воскресенском и Ленинском округах, Ступине и Щелкове – по пять, в Реутове – шесть, в Подольске и Пушкинском округе – по семь, в Балашихе, Королеве и Раменском – по восемь, в Кашире – девять, в Сергиево-Посадском округе – 12, в Одинцовском округе – 14.
За весь период эпидемии в регионе выявили 63 755 случаев заражения Covid-19.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
2 АВГУСТА
- В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев Covid‑19.
- В Москве за прошедшую неделю от коронавируса выздоровели на 37% больше пациентов, чем в позапрошлую. Также на 18,7% сократилось число коек, занятых коронавирусными больными.
- Четыре пациента с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии умерли 1113 человек пациентов.
- В Московской области за прошедшие сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 63,7 тысячи.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.
- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.
- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента
- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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