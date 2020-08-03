РИАМО - 3 авг. Узнать о том, как и где получить семейную ипотеку, можно в Instagram-аккаунте министерства жилищной политики Московской области (@minzhilmo) в понедельник в 16:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Благодаря финансированию правительства Подмосковья, семьям, у которых родился первенец с 1 января 2020 года, будет снижена процентная ставка по ипотеке на 3 пункта, и в финальном варианте она составит 3,5%.

«Во время трансляции вы сможете задать любые вопросы по теме жилищной программы», - говорится в сообщении.

По данной программе также можно рефинансировать ранее полученную ипотеку. Обращения рассматриваются в течение 3-9 дней. Заявку можно подать на сайте.