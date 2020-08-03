РИАМО - 3 авг. С понедельника и до конца месяца на втором Московском центральном диаметре не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в интервале с 13:00 до 15:00, сообщается в Twitter-аккаунте МЦД.
На остальных участках второго диаметра в это время поезда будут следовать с увеличенными интервалами.
На данном участке идет строительство двух дополнительных путей, а также реконструкция путепроводов и станции Каланчевская. В перспективе данная станция станет современным транспортным хабом.
Пассажирам МЦД-2 порекомендовали заранее сверяться с расписанием движения поездов и выбирать удобное время для поездки.
❗ На 𝗗𝟮 изменения в августе— Московские центральные диаметры (@moscow_mcd) August 1, 2020
⠀
С 3 августа и до конца месяца с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская. На оставшихся участках в это время поезда будут следовать с увеличенным интервалом.
⠀ pic.twitter.com/8Jx668hvUY
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии