РИАМО - 3 авг. С понедельника транспортную карту «Стрелка» можно будет пополнить только безналичным расчетом, с помощью карты граждане могут оплачивать проезд в наземном транспорте Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Такое нововведение связано со вступлением в силу 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

На сайте «Стрелки» можно найти пошаговую инструкцию безналичного пополнения карты.

Услуга безналичного пополнения действует в приложениях «Стрелка», «Сбербанк Онлайн», в электронных кошельках, также отправить средства на счет проездной карты можно с баланса мобильного телефона.

За 20 дней июля жители региона совершили 38 миллионов поездок, из них 26,3% пассажиров платили картами «Стрелка».