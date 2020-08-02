РИАМО - 2 авг. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки асфальтового покрытия на проспекте Маршала Жукова в районе дома №4, сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома №4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — отмечается в материале.

Пострадавших во время происшествия нет. На участке проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская перекрыто движение транспорта.