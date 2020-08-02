РИАМО - 2 авг. Представители правоохранительных органов устанавливают личности нарушителей, которые устроили драку с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького в Москве, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Центрального округа Росгвардии.

«Во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Проводятся мероприятия по установлению личности зачинщиков», - сказал собеседник агентства.

В столичном Парке Горького произошла потасовка между десантниками и сотрудниками Росгвардии в День Воздушно-десантных войск.

День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет.

Парк Горького наряду с ВДНХ являются традиционными местами празднования Дня ВДВ в Москве.