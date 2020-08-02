РИАМО - 2 авг. Представители правоохранительных органов устанавливают личности нарушителей, которые устроили драку с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького в Москве, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Центрального округа Росгвардии.
В столичном Парке Горького произошла потасовка между десантниками и сотрудниками Росгвардии в День Воздушно-десантных войск.
День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет.
Парк Горького наряду с ВДНХ являются традиционными местами празднования Дня ВДВ в Москве.
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