РИАМО - 2 авг. После потасовки десантников с росгвардейцами в Парке Горького в столице задержаны четыре человека, сообщает «Интерфакс».
Драка началась после просьбы правоохранителей к представителям ВДВ вести себя скромнее и не мешать окружающим, размахивая флагом.
Один из источников агентства рассказал, что в ходе потасовки пострадал сотрудник Росгвардии, который стоял в оцеплении. Росгвардеец не был серьезно травмирован.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Росгвардия выясняет обстоятельства потасовки своих бойцов с десантниками в Парке Горького>>
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