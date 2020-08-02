РИАМО - 2 авг. После потасовки десантников с росгвардейцами в Парке Горького в столице задержаны четыре человека, сообщает «Интерфакс».

«Четыре человека задержаны в результате драки бывших десантников с сотрудниками ОМОН в парке Горького. Один правоохранитель получил легкие травмы, ему оказана помощь на месте», — сказал источник агентства.

Драка началась после просьбы правоохранителей к представителям ВДВ вести себя скромнее и не мешать окружающим, размахивая флагом.

Один из источников агентства рассказал, что в ходе потасовки пострадал сотрудник Росгвардии, который стоял в оцеплении. Росгвардеец не был серьезно травмирован.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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