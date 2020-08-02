РИАМО - 2 авг. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность движения в районе обрушения асфальтового покрытия в столичном районе Хорошево-Мневники, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее был перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до 3-й Хорошевской улицы. Объехать перекрытый участок можно по 3-й Хорошевской улице и по улице Мневники.

«В настоящее время в районе обрушения асфальтового покрытия по адресу: улица Маршала Жукова, дом 3 специалисты обеспечивают безопасность дорожного движения на прилегающих территориях», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в связи с инцидентом на проспекте Маршала Жукова задерживаются автобусы №№т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусы №20. Маршруты наземного транспорта временно изменены.