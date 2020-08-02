РИАМО - 2 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил работников и ветеранов железнодорожного комплекса с профессиональным праздником и пожелал всем железнодорожникам новых достижений в работе.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что Подмосковье – крупнейший железнодорожный узел России, в котором сходятся транспортные потоки со всех регионов.

«На территории Московской области много делается для развития железнодорожного комплекса, создания комфортных условий для жителей региона. Успешно осуществляется программа строительства МЦД, открываются новые станции, запускаются современные поезда. Это позволяет существенно улучшить транспортную ситуацию в регионе, успешно решать социальные задачи», - сказал Брынцалов.

Он пожелал железнодорожникам крепкого здоровья, праздничного настроения и новых достижений в своей ответственной работе. Ветеранов отрасли парламентарий поблагодарил за передачу опыта новому поколению работников.

Ежегодно в первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника. В этом году праздник выпал на 2 августа.