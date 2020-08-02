РИАМО - 2 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил работников и ветеранов железнодорожного комплекса с профессиональным праздником и пожелал всем железнодорожникам новых достижений в работе.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что Подмосковье – крупнейший железнодорожный узел России, в котором сходятся транспортные потоки со всех регионов.
Он пожелал железнодорожникам крепкого здоровья, праздничного настроения и новых достижений в своей ответственной работе. Ветеранов отрасли парламентарий поблагодарил за передачу опыта новому поколению работников.
Ежегодно в первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника. В этом году праздник выпал на 2 августа.
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