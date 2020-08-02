РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Жители подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику погибшим воинам-интернационалистам на площади Славы к 90-летию Воздушно-десантных войск, сообщил депутат Московской областной думы Павел Максимович.

В Подольске на площади Славы в воскресенье прошел памятный митинг у мемориала воинам-интернационалистам, посвященный 90-летию со дня создания Воздушно-десантных войск РФ. Участие в нем приняли помощник депутата Мособлдумы Максимовича Денис Бесогонов, первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко, представителями администрации, председатель Подольской городской организации «Братство десантников» Владимир Быковский и другие.

«Также в митинге участвовал ветеран ВДВ, почетный гражданин Подольска Вячеслав Жученко, полковник ВДВ Владимир Коротких, матери погибших воинов и другие. В ходе мероприятия прошла божественная литургия по случаю 90-летия ВДВ и в память о воинах, отдавших свою жизнь во имя чести и свободы нашей Родины. В завершение участники возложили цветы к памятнику подольчанам, погибшим при выполнении интернационального долга», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что желает воинам и ветеранам ВДВ, а также членам их семей благополучия, мирного неба, новых достижений, крепкого здоровья, счастья и бодрости духа.