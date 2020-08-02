РИАМО - 2 авг. На этой неделе число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве оказалось на 37% больше, чем на предыдущей неделе, также на 18,7% сократилось число занятых «ковидных» коек, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За месяц число занятых коек для размещения пациентов с коронавирусом и пневмонией сократилось почти на 36,1%, из них количество занятых коек с аппаратами искусственной вентиляции легких – на 32,3%.
Количество тяжелых коронавирусных больных держится в Москве на низком уровне. Этот показатель снизился на 24,7% за месяц.
За две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в столице составляет 0,26%. Заболеваемость внебольничной пневмонией уменьшилась на 50% за месяц.
Благодаря бесплатным ПЦР-тестированиям в Москве стали выявлять больше бессимптомных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За неделю от коронавирусной инфекции в Москве выздоровели на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую неделю. Число летальных исходов сократилось на 34% за неделю и на 55% за месяц.
За последнюю неделю три городских стационара, которые лечили коронавирусных больных, вернулись к стандартному режиму работы. Теперь 23 стационара в Москве оказывают плановую помощь.
Вместе с тем в мегаполисе созданы дополнительные коечные мощности при стационарах для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией и временные госпитали. В Москве организовано 10 819 мест для Covid-пациентов, из них свободны 69,4%.
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Текстовая трансляция
2 АВГУСТА
- В Москве за прошедшую неделю от коронавируса выздоровели на 37% больше пациентов, чем в позапрошлую. Также на 18,7% сократилось число коек, занятых коронавирусными больными.
- Четыре пациента с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии умерли 1113 человек пациентов.
- В Московской области за прошедшие сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 63,7 тысячи.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.
- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.
- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента
- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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