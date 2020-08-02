РИАМО - 2 авг. На этой неделе число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве оказалось на 37% больше, чем на предыдущей неделе, также на 18,7% сократилось число занятых «ковидных» коек, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За месяц число занятых коек для размещения пациентов с коронавирусом и пневмонией сократилось почти на 36,1%, из них количество занятых коек с аппаратами искусственной вентиляции легких – на 32,3%.

«Несмотря на масштабное снятие ограничений в различных сферах городского хозяйства, среднее количество занятых коек с ИВЛ за последнюю неделю сократилось на 9% по сравнению с предыдущей», — отмечается в материале.

Количество тяжелых коронавирусных больных держится в Москве на низком уровне. Этот показатель снизился на 24,7% за месяц.

За две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в столице составляет 0,26%. Заболеваемость внебольничной пневмонией уменьшилась на 50% за месяц.

Благодаря бесплатным ПЦР-тестированиям в Москве стали выявлять больше бессимптомных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых заболевших остается на низком уровне. За прошедшую неделю протестировано 308 511 человек, из них всего лишь у 1,5% подтвердилось заболевание», — подчеркивается в сообщении.

За неделю от коронавирусной инфекции в Москве выздоровели на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую неделю. Число летальных исходов сократилось на 34% за неделю и на 55% за месяц.

За последнюю неделю три городских стационара, которые лечили коронавирусных больных, вернулись к стандартному режиму работы. Теперь 23 стационара в Москве оказывают плановую помощь.

Вместе с тем в мегаполисе созданы дополнительные коечные мощности при стационарах для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией и временные госпитали. В Москве организовано 10 819 мест для Covid-пациентов, из них свободны 69,4%.

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Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- В Москве за прошедшую неделю от коронавируса выздоровели на 37% больше пациентов, чем в позапрошлую. Также на 18,7% сократилось число коек, занятых коронавирусными больными.

- Четыре пациента с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии умерли 1113 человек пациентов.

- В Московской области за прошедшие сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 63,7 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим такой бурный рост (числа зараженных – ред.)? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.

- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.