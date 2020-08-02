РИАМО - 2 авг. Автобусы и троллейбусы задерживаются на проспекте Маршала Жукова в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее был перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до 3-й Хорошевской улицы.

«На проспекте Маршала Жукова задерживаются автобусы №№т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусы №20», — отмечается в материале.

Маршруты наземного транспорта временно изменены. Пассажиров попросили внимательно слушать объявления в салоне.

По информации СМИ, в районе Хорошево-Мневники произошел провал асфальта.