РИАМО - 2 авг. Обстоятельства инцидента в столичном Парке Горького, где в День ВДВ произошла потасовка десантников с росгвардейцами, выясняются, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Росгвардии.

Ранее очевидец сообщил РИАМО, что в Парке Горького произошла потасовка десантников с правоохранительными органами. Поводом стала попытка задержать одного из «голубых беретов», который, предположительно, был пьян.

«В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента», - сказал собеседник агентства.

Парк Горького наряду с ВДНХ являются традиционными местами празднования Дня ВДВ в Москве.

День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет.