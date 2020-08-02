РИАМО - 2 авг. На проспекте Маршала Жукова в Москве перекрыли движение, водителям следует объезжать перекрытый участок, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская», — отмечается в материале.

Объехать перекрытый участок можно по 3-й Хорошевской улице и по улице Мневники.

По информации в Сети, движение перекрыто в связи с провалом асфальта.