РИАМО - 2 авг. На проспекте Маршала Жукова в Москве перекрыли движение, водителям следует объезжать перекрытый участок, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская», — отмечается в материале.
Объехать перекрытый участок можно по 3-й Хорошевской улице и по улице Мневники.
По информации в Сети, движение перекрыто в связи с провалом асфальта.
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