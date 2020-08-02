РИАМО - 2 авг. The Bloomberg зафиксировал увеличение среднесуточной добычи нефти в России в июле на 0,4%, до 9,371 миллиона баррелей, сообщает Газета.ru.

«В то же время в годовом значении уровень понизился на 16% на фоне смягчения ограничений по сделке ОПЕК+», — отмечается в материале.

Согласно сделке ОПЕК+, которую заключили в мае, страны-участницы организации должны сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

После совершения сделки цены на нефть пошли вверх после значительных колебаний в марте и апреле.