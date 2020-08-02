РИАМО - 2 авг. Свыше 1,5 тысяч человек вышли на старт забега «Волоколамский рубеж» в Подмосковье, в том числе участниками спортивного мероприятия стали 117 военнослужащих Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Волоколамский рубеж» стал первым забегом в региональной серии «Живу спортом».

«Поздравляю всех участников с началом бегового сезона «Живу спортом». <…> Отличительная особенность беговых мероприятий «Живу cпортом» – обзорные экскурсии. Участники забега смогли посетить музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» и Иосифо-Волоцкий монастырь», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Забег организовали с учетом требований Роспотребнадзора. Прибывающим на место участникам замеряли температуру и раздавали индивидуальные средства защиты. Стартовый коридор был организован таким образом, что одновременно в нем находились не более 50 человек.

Организаторы забега подготовили для участников дистанции на 5, 10 километров и 21,1 километра.

В рамках серии «Живу спортом» в Подмосковье состоятся еще четыре забега: 22 августа в Зарайске пройдет «ЗаRUNск», 12 сентября в Звездном городке проведут «Гагаринский забег». Серпуховский марафон запланирован на 26 сентября, а забег «Сергиевый путь» в Сергиевом Посаде - на 10 октября.