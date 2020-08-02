РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Дипломы Мособлдумы за вклад в патриотическое воспитание молодежи вручили 10 активистам Подольска в воскресенье к 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Среди награжденных был председатель Подольской городской организации «Братство десантников» Владимир Быковский и зампредседателя Подольского городского отделения организации «Боевое братство» Михаил Васильев.

«Поздравляю горожан с праздником и желаю всем десантного здоровья, благополучия и мирного неба над головой», - сказал Быковский.

В рамках торжественной части были вручены дипломы Мособлдумы 10 активистам округа за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и активную жизненную позицию. Развлекательная программа мероприятия прошла с участием творческих коллективов округа.