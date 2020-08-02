РИАМО - 2 авг. Московский полумарафон прошел в столице в рамках всероссийского проекта ЗаБег.РФ, в мероприятии приняли участие 13 тысяч бегунов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участникам были доступны две дистанции на выбор — 21,1 километра или 5 километров. Маршрут основной дистанции проложили в один круг по центральным набережным города», — отмечается в материале.

Победителем забега стал Ринас Ахмадеев, преодолевший 21,1 километра за один час, четыре минуты и 24 секунды. Серебро взял Искандер Ядгаро с результатом один час, четыре минуты и 37 секунд. Третье место занял Николай Чавкин, который пробежал полумарафон за один час, четыре минуты и 40 секунд.

Лидером среди девушек стала Елена Коробкина с рекордом один час, 10 минут и 29 секунд. Второй среди спортсменок стала Ирина Сергеева, которая преодолела дистанцию за один час и 12 минут. Третий результат среди девушек показала Татьяна Архипова, ее показатель - один час, 12 минут и 25 секунд.

Золото в дистанции на пять километров среди мужчин завоевал Антон Тишакин, среди женщин - Светлана Аплачкина.

Все участники забега получили медали, победителям вручили денежные призы и подарки от партнеров. Призовой фонд спортивного мероприятия составил более одного миллиона рублей.

Следующее беговое соревнование состоится в Москве 22 августа. Спортсменам предстоит преодолеть 10 километров в рамках «Ночного забега» на стадионе «Лужники».