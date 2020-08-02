РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Новый детско-спортивный игровой комплекс открыли в деревне Булатово подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В деревне Булатово состоялось торжественное открытие детского спортивно-игрового комплекса. Детскую площадку на улице Лесной, около храма, построили по муниципальной программе, а спортивную — своими силами и на собственные средства обустроили жители», - говорится в сообщении.

По словам старосты деревни Булатово Андрея Самсонова, на месте детско-спортивного игрового комплекса было футбольное поле, но территорию необходимо было привести в порядок. Активисты собрали деньги, наняли трактор, который перепахал и разбороновал землю, посеяли газонную траву, установили все спортивные элементы, сделали лавочки. А с установкой детской игровой площадки помогла администрация.

«Всего за два месяца совместными усилиями мы с жителями создали прекрасное игровое пространство. Уверен, что горожане будут бережно относиться к новому спорткомплексу, и он будет радовать долгие годы», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

За личный вклад в благоустройство деревни благодарностями и подарками были отмечены Дмитрий Зорин и Николай Громов.