РИАМО - 2 авг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 80 субъектах РФ ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизируется или улучшается, сообщает РИА Новости.
При этом в пяти регионах России зафиксировали незначительный рост заболеваемости.
В России за сутки зафиксировали 5427 новых случаев заражения Covid-19 в 85 регионах.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 850 870 случаев инфицирования, скончались 14 128 пациентов, вылечились 650 173 человека.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица уже пережила первую волну пандемии Covid-19, наступление второй волны в городе маловероятно.
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Текстовая трансляция
2 АВГУСТА
- Четыре пациента с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии умерли 1113 человек пациентов.
- В Московской области за прошедшие сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 63,7 тысячи.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.
- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.
- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента
- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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