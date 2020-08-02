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Фото Александр Манзюк
|Температура
|+16˚C … +18˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|С 5 м/с
|Температура
|+22˚C … +24˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
|Температура
|+24˚C … +26˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
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