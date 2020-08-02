РИАМО - 2 авг. На ВДНХ в Москве десантники отмечают 90-летие Воздушно-десантных войск России, обстановка в парке спокойная, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Военнослужащие пришли на ВДНХ с флагами ВДВ. Десантники собираются группами и отмечают свой праздник. По традиции некоторые бойцы совершают купание в фонтане.

На входе на территорию ВДНХ уличные музыканты исполняют тематические песни. Сотрудники полиции внимательно следят за соблюдением общественного порядка.

Также на территории ВДНХ продолжается празднование 81-летия Выставки. Для гостей проводят мастер-классы и спортивные мероприятия.

Ранее в Парке Горького в праздничный для десантников день произошла потасовка с полицией. Поводом стала попытка задержать одного из «голубых беретов», который, предположительно, был пьян.

День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет.