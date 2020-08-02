РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 2 авг. В подмосковных Котельниках выявили незаконные навалы строительного мусора на Яничкином проезде, их устранят, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

«На территорию напротив дома №2 на Яничкином проезде в течение трех дней неизвестные граждане вывозили строительный мусор и землю. Мало того, что это уже само по себе недопустимо - тем самым они еще и перекрыли проезд для местных жителей. Благодаря камерам видеонаблюдения смогли установить личность нарушителя. К нему примем все соответствующие меры, а мусор в ближайшее время будет убран», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.



Он добавил, что если жители стали свидетелями несанкционированного сброса отходов, нужно постараться зафиксировать информацию и передать ее в ЦУР по телефону: 8(916) 990-15-35.