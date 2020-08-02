РИАМО - 2 авг. Московский колледж железнодорожного и городского транспорта выпустил первую девушку – машиниста локомотива, со следующего года отличница Софья Дорофеева будет работать в депо в подмосковной Лобне, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

«В колледже девушка вместе с одногруппниками оттачивала практические навыки и умения на тренажерах, разбирала и собирала автосцепное устройство, проходила поездную практику на железной дороге»,- отмечается в материале.

Софья получила диплом с отличием в июле и в сентябре планирует пройти практику в Московской дирекции скоростного сообщения. В начале 2021 года девушка станет помощником машиниста в моторвагонном депо Лобня.

Еще несколько студенток Московского колледжа железнодорожного и городского транспорта выбрали для себя «неженские» профессии. Так, Екатерина Левенчук в этом году завершила обучение и стала дипломированным техником. Василиса Кузнецова и Анна Орлова перешли на второй курс обучения по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

Ежегодно в первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника. В этом году праздник выпал на 2 августа.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие московского транспорта.