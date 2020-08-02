РИАМО - 2 авг. Потасовка десантников и полиции произошла в московском Парке Горького после попытки задержания одного из «голубых беретов», сообщил РИАМО в воскресенье очевидец происшествия.

«Его (десантника – ред.) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — сказал собеседник агентства.

Десантники и полиция начали толкаться, активной драки не было. Полиция попыталась выстроиться в ряд и создать оцепление. В скором времени на место инцидента подъехала машина ОМОНа, десантников попросили успокоиться.

После потасовки полицейские отпустили задержанного.

День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет.

Парк Горького наряду с ВДНХ являются традиционными местами празднования Дня ВДВ в Москве.