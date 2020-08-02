РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. В СНТ «Лесная поляна» в подмосковных Люберцах пожарные потушили горящую баню, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Первого августа в 20:11 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: городской округ Люберцы, СНТ «Лесная поляна», дом №64.

«В 21:20 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.