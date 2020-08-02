РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. Мотоциклист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Мотяково подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Информация о ДТП поступила правоохранительным органам в 15:32.

«В субботу в деревне Мотяково в районе дома №57 автомобиль Peugeot при развороте столкнулся с мотоциклом. Мотоциклист погиб на месте», - сказал собеседник портала.

Он добавил, что водитель Peugeot был госпитализирован.