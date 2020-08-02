РИАМО - 2 авг. В рамках проекта «Московские сезоны дома» на предстоящей неделе для москвичей организуют уроки физики, прогулку по Государственному историческому музею с популярным блогером Светланой Килиной и другие мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Всего в нашем городе сейчас открыты порядка 450 музеев, галерей и их филиалов, и «Московские сезоны» уверены, что все без исключения наши подписчики очень любят их посещать. Но знаете ли вы, что помимо общепринятых правил хорошего тона существует и особый музейный этикет? Поговорим об этом во вторник, 4 августа, в 15:00», — отмечается в материале.

Также в этот день пройдет видеоурок, на котором научат готовить рассыпчатое французское печенье «Сабле». Рецептом поделится шеф-повар ресторана «Страна вкусов» Мария Лисенкова.

4 августа в 18:00 основатель онлайн-журналов Russian Foodie и Photo Foodie, автор множества кулинарных книг Анастасия Зурабова расскажет, как сделать фуд-фото, которое соберет тысячи лайков.

5 августа Музей занимательных наук «Экспериментаниум» проведет урок физики по теме «Электричество» для учеников младших и средних классов.

6 августа в 11:00 состоится мастер-класс по традиционной японской живописи тушью от автора книги «Самоучитель по японской живописи суми-э» Александры Васильевой.

Подписчики проекта могут выложить в сторис или в ленту в соцсетях рисунки с цветами с хэштегом #городскиецветы2020, отметить аккаунты @alex_vasileva_sumie и @moscowseasons! и принять участие в конкурсе. Конкурсанты получат возможность выиграть книгу и онлайн-курс от Александры Васильевой. Принять участие можно до 16 августа.

В четверг также Мария Лисенкова научит готовить пирожные «Картошка».

7 августа на уроке «Физика. Электричество» музея «Экспериментаниум» будут говорить о том, что такое электричество, в чем его отличие от тока.

Для взрослых в этот день проведет полезный мастер-класс корреспондент «Московских сезонов» Александра Синькова о том, как писать деловые и дружеские письма.

В пятницу в 19:00 в прямом эфире проекта споет певица I-MA.

8 августа в 12:00 выйдет очередной выпуск «Интервью с блогером». В ролике фотоблогер Айгуль Вишня расскажет, чем она вдохновляется.

В этот же день в 15:00 можно прогуляться по Государственному историческому музею с блогером Светланой Килиной.

Издательство БОМБОРА в субботу проведет мастер-класс «Как «примагнитить» читателей к своему блогу».

А в воскресенье для подписчиков проекта «Московские сезоны дома» выступит группа «КАТАНИ», играющая музыку в стиле инди-поп.