РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Волонтеры из подмосковного Подольска передали в соматическое отделение центральной горбольницы лекарства для детей-отказников, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Много лет Георгиевское сестричество помогает детскому соматическому отделению Подольской центральной городской больницы. Вместе с обычными детками, которые проходят лечение, в отделении находятся и дети, от которых отказались родители. Во многих случаях необходимы лекарства, не предусмотренные полисом ОМС», - говорится в сообщении.

Родители обычных ребятишек покупают необходимые лекарства сами, а отказникам помогают врачи и добрые люди.

На днях волонтеры передали в соматическое отделение необходимые лекарства. Кроме того, добровольцы поблагодарили горожан за пожертвования в помощь детям.