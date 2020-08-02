РИАМО - 2 авг. На следующей неделе в Москву и Подмосковье вернется по-летнему теплая погода, температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, предстоящая неделя будет довольно теплой и по большей части комфортной с точки зрения погоды.

«В первый день новой недели при переменной облачности обойдется без дождей, ночью еще прохладно - около плюс 10 градусов в Москве, 7-12 градусов в Подмосковье. Температура воздуха будет повышаться: термометры в мегаполисе покажут плюс 22-24 градуса, в Подмосковье - 20-25 градусов», - сказал Леус.

Он добавил, что атмосферное давление будет расти и вернется в норму. Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 11-13 градусов в Москве и плюс 9-14 градусов в Подмосковье. Днем воздух в столице прогреется до 24-26 градусов тепла, в Московской области – до 22-27 градусов.

«В среду характер погоды изменится мало. По-прежнему преимущественно солнечно, сухо и еще более тепло - на 2-3 градуса выше нормы. Ночью в Москве 12-14 градусов, в Подмосковье - 10-15 градусов тепла. Днем в столице 26-28 градусов, в Подмосковье – 24-29 градусов», - отметил синоптик.

Во второй половине дня в четверг в регионе пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Тем не менее четверг станет самым теплым днем на предстоящей неделе. Ночью термометры покажут плюс 13-15 градусов в Москве и плюс 11-16 градусов по области. Днем воздух в столице прогреется до плюс 27-29 градусов, в Подмосковье - до 25-30 градусов.

«В пятницу погода будет с переменной облачностью, днем местами пройдут кратковременные дожди, станет чуть прохладнее. Но пока будет температурный фон, характерный для этих дней августа: ночью в Москве 14-16 градусов, по области - 12-17 градусов. Днем 24-26 градусов в городе и 22-27 градусов по области», - добавил Леус.

По предварительным прогнозам, на будущих выходных в Московском регионе будет облачно и без осадков. Температура воздуха составит плюс 12-17 градусов ночью и 22-27 градусов днем.