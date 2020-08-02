РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 авг. В Подмосковье завершилась акция депутата Московской областной думы Владимира Жука «Добрая тысяча», тысячный продуктовый набор получила жительница Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Раздача продуктовых наборов проводилась в качестве поддержки жителей в пандемию коронавируса. Последний набор в рамках акции получила председатель совета дома №25 по улице Ленина в Дзержинском Тамара Кривова.

«Все продуктовые наборы дошли до своих адресатов. Сегодня мы поставили точку в нашей акции. Острая фаза пандемии коронавирусной инфекции осталась позади, большинство ограничительных мер уже отменено. Теперь жители города вновь смогут прийти ко мне на прием и рассказать о своих проблемах лично», - сказал Жук.

Он добавил, что последний продуктовый набор передали активной жительнице города, которая всей душой болеет за свой дом и комфорт своих жильцов. Кроме того, в феврале этого года Тамара Андреевна потеряла мужа.