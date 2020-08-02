РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. Депутат совета депутатов городского округа Люберцы Александр Мурашкин взял на контроль устранение лужи возле входа на аллею Мира со стороны Октябрьского проспекта в Люберцах.

По примеру главы муниципалитета Владимира Ружицкого депутат совершил объезд Люберец на велосипеде.

«Проблема давняя, постоянная лужа у входа на аллею Мира со стороны Октябрьского проспекта. Да и сама аллея выглядит неухоженной. Проросла травой, косые заграждения», - написал Мурашкин в своем Instagram-аккаунте.

Он также обратил внимание на плохое состояние дороги на Котельнической улице между зданиями налоговой службы и газового хозяйства.

Мурашкин добавил, что брусчатка на остановочном павильоне «Мальчики» в сторону области требует ремонта.

«Беру на контроль эти проблемы», - заключил Мурашкин.