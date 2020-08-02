РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 авг. Студент колледжа из подмосковного Красногорска Максим Хатыпов станет участником отборочных соревнований на попадание в национальный чемпионат WorldSkills Russia, сообщила в воскресенье руководитель Регионального центра компетенций в области информационных технологий Красногорского колледжа Ильсия Шанаурова.

Первого августа в России в дистанционно-очном формате стартовали отборочные соревнования для участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по 27 компетенциям. Московская область участвует в мероприятиях по 25 компетенциям. Красногорский колледж является площадкой для проведения соревнований по компетенции «Веб-дизайн и разработка».

«В воскресенье на площадке прошел подготовительный день. Участник соревнований от Московской области - победитель регионального чемпионата Московской области, студент третьего курса Красногорского колледжа Максим Хатыпов ознакомился с конкурсным заданием», - сказала Шанаурова.

Она добавила, что технический эксперт колледжа, ведущий инженер Иван Дмитриенко произвел настройку соединения с цифровой платформой TrueSkills. Прием площадки со стороны Центра управления соревнованиями (ЦУС) осуществляет технический эксперт Союза WorldSkills.

«ЦУС располагается на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Связь с главным экспертом, линейными и техническим экспертами осуществляется по отдельно организованному на платформе каналу», - пояснила Шанаурова.

Внешнее наблюдение за площадкой осуществляется с помощью видеокамер, рабочий стол участника отслеживается с помощью веб-камеры.

«Завтра, 3 августа, основной соревновательный день для участников второго потока. Всего в отборочных соревнованиях участвует 56 субъектов РФ, все участники распределены на четыре потока, соревнования продлятся до 6 августа», - заключила Шанаурова.